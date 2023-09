Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Gilead Sciences

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 75,51 USD.

Anleger zeigten sich um 16:08 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 75,51 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,06 USD an. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 75,50 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 428.695 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,70 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Gewinne von 18,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 61,45 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.599,00 USD im Vergleich zu 6.260,00 USD im Vorjahresquartal.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

