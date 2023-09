Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences präsentiert sich am Vormittag fester

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,50 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,50 EUR nach oben. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.734 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2022 erreicht. Gewinne von 18,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 62,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,96 Prozent.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,58 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.599,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.260,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,59 USD im Jahr 2023 aus.

