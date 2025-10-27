DAX24.302 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Fokus auf Aktienkurs

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Nachmittag nach

27.10.25 16:08 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 120,21 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
104,08 EUR 0,58 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 120,21 USD. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,92 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,49 USD. Bisher wurden heute 253.557 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Bei 124,61 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 3,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 86,08 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 39,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,08 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,15 USD aus.

Am 07.08.2025 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,56 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
