Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 75,01 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 75,01 USD abwärts. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 74,77 USD. Bei 75,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 454.011 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 19,59 Prozent Luft nach oben. Bei 72,87 USD fiel das Papier am 04.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 2,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

