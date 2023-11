Aktienentwicklung

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagvormittag nordwärts

27.11.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 68,96 EUR.

Um 09:16 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 68,96 EUR. Bei 68,96 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,74 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.214 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.11.2023. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 7.051,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7.042,00 USD umgesetzt. Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,77 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

