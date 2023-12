Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 72,20 EUR.

Bei der Gilead Sciences-Aktie ließ sich um 09:20 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 72,20 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,44 EUR zu. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,16 EUR nach. Bei 72,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.853 Stück gehandelt.

Am 06.01.2023 markierte das Papier bei 82,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,75 Prozent. Bei 66,98 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Gilead Sciences gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.051,00 USD im Vergleich zu 7.042,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter