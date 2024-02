Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Mittag

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 67,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 67,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 67,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 820 Gilead Sciences-Aktien.

Bei einem Wert von 80,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Am 19.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,41 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,15 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 06.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

