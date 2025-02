Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag freundlich

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 112,70 USD zu.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 112,70 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 112,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 207.306 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,99 USD. 0,26 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,07 USD fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 44,92 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 3,08 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 11.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 USD, nach 1,15 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,50 Prozent auf 7,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 24.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte Gilead Sciences die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

