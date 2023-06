Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 69,52 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere um 11:57 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,56 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,42 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 948 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 21,88 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.08.2022 bei 57,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 27.04.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,37 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.352,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.590,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Gilead Sciences am 01.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,78 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

