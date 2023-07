Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Mittag nach

Kursverlauf

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:58 Uhr 0,3 Prozent auf 69,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 69,56 EUR. Bei 69,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.422 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 21,81 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.08.2022 auf bis zu 57,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 16,82 Prozent Luft nach unten.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 2,12 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.352,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6.590,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

