Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Vormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 69,60 EUR ab.

Um 09:14 Uhr ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 69,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 69,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,88 EUR. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 557 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,86 EUR am 03.08.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 16,87 Prozent wieder erreichen.

Am 27.04.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.590,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,73 USD je Aktie aus.

