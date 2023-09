Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagmittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 75,54 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 75,54 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 89,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 18,75 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,66 Prozent.

Am 03.08.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.599,00 USD – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 6.260,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

