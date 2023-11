Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 68,36 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie um 11:00 Uhr im Tradegate-Handel bei 68,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 68,44 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,44 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.612 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Mit Abgaben von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.051,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.042,00 USD eingefahren.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,77 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

