Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 68,20 EUR.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 68,20 EUR ab. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,44 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 675 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 19,51 Prozent niedriger. Bei 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,29 USD gegenüber 1,90 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,77 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

