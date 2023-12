Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 72,42 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 72,42 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,42 EUR aus. Bei 72,28 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 654 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2023 markierte das Papier bei 82,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 12,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,98 EUR am 10.07.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 8,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,78 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter