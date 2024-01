Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Mittag um Nulllinie

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Gilead Sciences-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,24 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:51 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 73,24 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,34 EUR. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,20 EUR. Bei 73,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 651 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 11,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,98 EUR ab. Abschläge von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet. Am 11.02.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,76 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

