Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences stabilisiert sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 79,49 USD bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Gilead Sciences-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 79,49 USD. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 80,00 USD. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 79,41 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 539.464 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,54 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 72,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Gilead Sciences die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

