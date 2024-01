Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 73,30 EUR.

Mit einem Kurs von 73,30 EUR zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel um 08:55 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,30 EUR. Bei 73,24 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 157 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,71 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,98 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 8,62 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.042,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Gilead Sciences die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,76 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

