Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 72,34 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 72,34 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 72,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,72 USD. Bisher wurden heute 491.419 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.01.2024 auf bis zu 87,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,45 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 1,34 Prozent sinken.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 USD je Aktie ausschütten.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 USD, nach 1,67 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 25.04.2024 gerechnet.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

