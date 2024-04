Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zeigt sich am Nachmittag fester

Gilead Sciences im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 66,22 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 66,22 USD zu. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,29 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 65,30 USD. Bisher wurden heute 252.177 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 32,68 Prozent Luft nach oben. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Gilead Sciences gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,35 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,78 USD fest.

