Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagvormittag gesucht

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 71,22 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 71,22 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,22 EUR an. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 71,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 09.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Am 31.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 15,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.599,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,60 USD fest.

