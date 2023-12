Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Im Tradegate-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 73,22 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 73,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 73,56 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,22 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,56 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 360 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,85 EUR. Gewinne von 13,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 07.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,13 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Gilead Sciences-Aktie.

