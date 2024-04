Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 64,94 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 64,94 USD nach. Die Gilead Sciences-Aktie sank bis auf 64,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 168.268 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 26,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 64,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2024). Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 0,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,13 USD belaufen.

Gilead Sciences gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,33 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Gilead Sciences am 08.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 3,78 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels