Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 76,14 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 76,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 47 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 89,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 17,81 Prozent wieder erreichen. Bei 59,27 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 22,16 Prozent sinken.

Gilead Sciences ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 2,12 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.590,00 USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.

