Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochvormittag gesucht

So entwickelt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 71,76 EUR zu.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 71,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 71,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,51 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,77 Prozent hinzugewinnen. Am 01.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 61,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 13,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.08.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent auf 6.599,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

