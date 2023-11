Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteuert sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 68,82 EUR.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 09:12 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 68,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 68,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 756 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,73 EUR) erklomm das Papier am 09.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 66,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,29 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.051,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.042,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Gilead Sciences am 06.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

