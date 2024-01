Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 78,68 USD.

Anleger zeigten sich um 16:08 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 78,68 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 79,03 USD. Das bisherige Tagestief markierte Gilead Sciences-Aktie bei 78,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,79 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 665.794 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,87 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 7,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Gilead Sciences möglicherweise am 11.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

