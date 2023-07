Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag höher

So entwickelt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 69,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 08:12 Uhr 0,2 Prozent auf 69,80 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,64 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 612 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 21,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.08.2022 Kursverluste bis auf 57,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6.590,00 USD umgesetzt.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,72 USD je Aktie.

