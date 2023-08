Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zieht am Donnerstagmittag an

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 71,34 EUR.

Um 10:24 Uhr stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 71,42 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,24 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.208 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2022 markierte das Papier bei 84,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 15,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.09.2022 bei 62,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,09 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.599,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.260,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,60 USD je Aktie belaufen.

