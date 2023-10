Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 73,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 73,00 EUR. In der Spitze fiel die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,00 EUR. Bei 73,24 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 550 Aktien.

Am 09.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,73 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 16,07 Prozent zulegen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.599,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 7.042,00 USD umsetzen können.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein