Ginkgo Bioworks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Ginkgo Bioworks lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 USD gegenüber -1,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 27,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 28,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ginkgo Bioworks 38,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net