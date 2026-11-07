Ginkgo Bioworks: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Ginkgo Bioworks lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 USD gegenüber -1,450 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 27,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 28,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ginkgo Bioworks 38,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ginkgo Bioworks
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ginkgo Bioworks
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen