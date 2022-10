Gipfel: EU will an Maßnahmen gegen hohe Energiepreise arbeiten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben sich beim Gipfel in Brüssel darauf verständigt, an Maßnahmen zur Begrenzung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen zu arbeiten. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht zum Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen mit. "Einheit und Solidarität setzen sich durch", schrieb der Belgier auf Twitter. Details nannte er nicht./wim/DP/stk