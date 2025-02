Gipfel in Paris will über Übergang in Syrien beraten

PARIS (dpa-AFX) - Gut zwei Monate nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad will eine internationale Konferenz in Paris Wege hin zum politischen Übergang in Syrien ausloten. Aus Deutschland wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu dem Treffen am Mittwoch ab 15.00 Uhr erwartet. Neben Gastgeber Frankreich sind auch die Türkei, die USA, die arabischen Staaten, die Vereinten Nationen und die Europäische Union vertreten.

Wer­bung Wer­bung

Ziel des Treffens ist es nach französischen Angaben, die jeweiligen Bemühungen für einen friedlichen Übergang zu koordinieren. Der Wandel solle Repräsentation und Stabilität gewährleisten, betonte Paris. Auch bei der Hilfe für die notleidende Bevölkerung nach Jahren des Bürgerkriegs in Syrien will man sich besser absprechen. Zudem soll der Kampf gegen Straflosigkeit Thema sein.

Aus Sicht der syrischen Übergangsregierung dürfte vor allem die Frage interessant sein, wie es bei den teils in Aussicht gestellten Lockerungen von Sanktionen gegen die ehemalige Assad-Regierung vorangeht./rbo/DP/zb