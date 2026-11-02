Gladiator Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Gladiator Metals lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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