Gladiator Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Gladiator Metals hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,180 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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