Gladiator Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,180 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Gladiator Metals hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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