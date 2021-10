Gladstone Capital meldet Dividende für Oktober

Der amerikanische Finanzkonzern Gladstone Capital Corporation (ISIN: US3765351008, NASDAQ: GLAD) schüttet für den Monat Oktober 2021 eine Dividende in Höhe von 0,065 US-Cents aus. Damit bleibt die Dividende unverändert.

Der Konzern zahlt die Dividende am 29. Oktober 2021 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 22. Oktober 2021. Die Investmentgesellschaft investiert in kleine und mittlere Unternehmen. Gladstone betreut Investitionen, die mit Eigenkapital und über die Aufnahme von Fremdkapital abgewickelt werden.

Seit Beginn des Jahres 2021 liegt die Aktie an der Technologiebörse NASDAQ auf dem aktuellen Kursniveau mit 27,88 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 390,38 Mio. US-Dollar (Stand: 12. Oktober 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de