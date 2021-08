Enel verkauft Beteiligung an Open Fiber für 2,65 Milliarden Euro

Ein Anteil von 40 Prozent an Open Fiber werde an Macquarie Asset Management verkauft, und die restlichen 10 Prozent an die CDP Equity SpA, die Holdinggesellschaft des staatlichen italienischen Kreditinstituts Cassa Depositi e Prestiti SpA, teilte die Enel SpA mit. Der Abschluss der Transaktion wird für das letzte Quartal des Jahres erwartet.

Open Fiber wurde im Dezember 2015 gegründet, um Glasfaserkommunikationsnetze in ganz Italien zu installieren und zu betreiben. Das Unternehmen wurde als paritätisches Joint Venture zwischen Enel und CDP Equity gegründet.

