Glaxo kauft Krebsmittelhersteller Sierra für 1,9 Milliarden Dollar

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline stärkt seine Pipeline an Krebsmedikamenten mit der Akquisition der Sierra Oncology Inc. für 1,9 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei das Medikament Momelotinib. Es wurde zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Form von Knochenmarkkrebs, der Myelofibrose, entwickelt. Sierra will das Medikament schon in den kommenden Wochen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Prüfung einreichen. Glaxo rechnet schon im nächsten Jahr mit ersten Umsätzen.

Laut Mitteilung von Glaxo werden 55 Dollar pro Sierra-Aktie geboten, das entspricht einem Aufschlag von 39 Prozent auf den Schlusskurs vom Dienstag. Sierra mit Sitz im kalifornischen San Mateo Kalifornien hat weitere Therapien, die auf seltene Krebsformen abzielen, in frühen Entwicklungsstadien.

Der britische Pharmakonzern setzt im Zuge einer seit Jahren laufenden Umstrukturierung unter CEO Emma Walmsley auf Krebsmedikamente, um das Unternehmen auf höherwertige Medikamente auszurichten. Seit Walmsley vor fünf Jahren das Ruder übernahm, hat sie mehr in die Forschung investiert und vielversprechende Medikamente aufgekauft.

April 13, 2022 08:06 ET (12:06 GMT)