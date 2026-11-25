Gleichklang mit KI

Die starken Schwankungen am Markt haben auch die Siemens Energy-Aktie erfassst. Das wirft für Anleger eine entscheidende Frage auf.

• Trotz positiver Aussichten und hoher Kursziele der Analysten hängt die Bewertung der Aktie zunehmend vom KI-Stimmungstrend ab, weshalb Anleger die Risiken im Blick behalten sollten.

• Das Unternehmen konnte 2026 ein Umsatzplus von 15,5 Prozent sowie eine Verdoppelung des Ergebnisses vor Sondereffekten auf 5,5 Milliarden Euro verzeichnen und plant für 2027 ein deutlich höheres Wachstum und eine erhöhte Dividende.

• Die Siemens Energy-Aktie fiel nach einem Kursrutsch um etwa sieben Prozent auf knapp 118 Euro, bleibt jedoch operativ stark mit einem Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro.

Nach dem Kursrutsch von gestern liegt die Aktie auf Jahressicht im Minus

Operativ meldet der Konzern einen Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro

Die nach den Zahlen aktualisierten Kursziele reichen von 200 bis 250 Euro

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Die Aktie von Siemens Energy hat am Dienstag im XETRA-Handel rund sieben Prozent verloren und bei knapp 118 Euro geschlossen. Damit rutschte der Anteilsschein auf Jahressicht in die Verlustzone. Während der Kursrückgang Fragen aufwirft, sprechen die operativen Zahlen und die Einschätzungen der Analysten weiterhin für den Konzern. Doch bietet sich jetzt eine Einstiegschance oder sollten Anleger lieber Abstand halten?

Warum die Siemens Energy-Aktie wie ein KI-Wert schwankt

Anleger von Siemens Energy mussten zuletzt erhebliche Kursschwankungen verkraften. Zum Wochenauftakt hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA den KI-Sektor noch angeschoben. Am Dienstag folgte jedoch erneut die Ernüchterung, die sich auch im Kursverlauf des deutschen Energiekonzerns widerspiegelte. Der Grund für diesen Gleichlauf liegt im Geschäftsmodell: Gasturbinen und Netztechnik sind gefragt, um neue Rechenzentren mit Strom zu versorgen. Siemens Energy nennt diesen Treiber auch im eigenen Ausblick ausdrücklich und erwartet insbesondere in Nordamerika weitere Investitionen in die Stromerzeugung und Netze. An der Börse wird der Konzern deshalb zunehmend im Takt der KI-Stimmung gehandelt – und weniger anhand seiner Auftragsbücher bewertet.

Rekordjahr mit höherer Messlatte für 2027

Dabei kann Siemens Energy auf ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr 2026 zurückblicken, das am 30. September endete. Der Umsatz belief sich auf 44,2 Milliarden Euro, was auf vergleichbarer Basis einem Plus von 15,5 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Sondereffekten hat sich auf knapp 5,5 Milliarden Euro mehr als verdoppelt, der Gewinn nach Steuern stieg von rund 1,7 auf gut 4,1 Milliarden Euro. Auch der Auftragsbestand erreichte einen neuen Höchststand: Innerhalb eines Jahres wuchs er von 138 auf 164 Milliarden Euro.

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Für das Geschäftsjahr 2027 setzt das Management die Messlatte weiter nach oben. Geplant sind ein Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Marge vor Sondereffekten von 14 bis 16 Prozent nach 12,4 Prozent im Vorjahr sowie rund fünf Milliarden Euro Gewinn. Auch die Aktionäre sollen stärker profitieren: Die Dividende soll von 0,70 auf 2,30 Euro je Aktie steigen.

Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt allerdings auch erste Bremsspuren. Im vierten Quartal legte der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis nur noch um gut fünf Prozent auf 14,8 Milliarden Euro zu, nachdem die ersten drei Quartale außergewöhnlich stark ausgefallen waren. Im Netzgeschäft lagen die Bestellungen fast ein Fünftel unter dem Vorjahresquartal, in dem zwei große HGÜ-Projekte enthalten gewesen waren. Für die Windtochter Siemens Gamesa rechnet der Konzern im Geschäftsjahr 2027 zudem mit leicht rückläufigen Umsätzen.

Analysten halten an ihren hohen Kurszielen fest

Die Analysten zeigten sich von den Zahlen und den damit verbundenen Aussichten dennoch überzeugt. JPMorgan hob das Kursziel von 245 auf 250 Euro an und bestätigte die Einstufung "Overweight". Analyst Phil Buller bezeichnete die Quartalsergebnisse als stark und den Ton der Telefonkonferenz als beruhigend. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis bis zum Geschäftsjahr 2029 erhöhte er um bis zu 21 Prozent.

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Auch die Deutsche Bank hielt an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 210 Euro fest. Analyst Gael de-Bray sieht das Geschäft mit Rechenzentren als zusätzlichen Faktor für die Perspektiven der Aktie, nicht jedoch als deren alleinige Grundlage. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten laut TipRanks bei rund 213 Euro.

Zuletzt schloss sich auch Bernstein dem mehrheitlich positiven Analystenlager an. Das US-Analysehaus bestätigte seine Einstufung für Siemens Energy mit "Outperform" und einem Kursziel von 210 Euro. Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Analyst Varun Govindaraj in einer Branchenstudie. Für Projekte, die bereits zugelassen, finanziert oder sogar im Bau seien, werde sich voraussichtlich nichts ändern.

Was bedeutet das für Anleger?

Für Anleger stellt sich damit zunehmend die Frage, ob die operative Entwicklung den aktuellen Bewertungsanspruch rechtfertigt. Der Rekordauftragsbestand, die steigenden Gewinne und die ambitionierten Ziele für 2027 sprechen für die Wachstumsperspektiven des Konzerns. Gleichzeitig zeigt der jüngste Kursrückgang, wie stark die Aktie inzwischen auf Veränderungen der Stimmung im KI-Sektor reagiert. Auch die hohen Erwartungen der Analysten sind kein Garant für weitere Kursgewinne.

Wer einen Einstieg erwägt, sollte deshalb nicht allein auf den Auftragsbestand und die positiven Kursziele schauen, sondern auch die Bewertung, die weitere Entwicklung des Auftragseingangs und die Risiken im Windgeschäft berücksichtigen. Der Kursrückgang könnte zwar eine Gelegenheit eröffnen. Ob sich daraus eine nachhaltige Bodenbildung entwickelt, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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