Gleissperrungen in Leipzig beeinträchtigen Bahnverkehr

LEIPZIG (dpa-AFX) - Am Bahnknoten Leipzig kommt es von diesem Mittwoch an wegen Gleissperrungen wieder zu Einschränkungen im Zugverkehr. Betroffen sind sowohl die S-Bahnen wie auch der Nah- und Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Es gebe Fahrplanänderungen, längere Reisezeiten sowie teilweise Busersatzverkehr. Fahrgäste sollten sich im Internet über die Änderungen informieren. Erst Ende September hatte es am Leipziger Hauptbahnhof ebenfalls umfangreiche Sperrungen gegeben.

Die Gleissperrungen sollen bis zum 12. November dauern. Sie seien nötig, weil unter anderem die begradigte Nordausfahrt des Hauptbahnhofs und der neue S-Bahn-Haltepunkt Essener Straße an das bestehende Gleisnetz angeschlossen werden. Dazu seien Weichenarbeiten, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie Softwareanpassungen im elektronischen Stellwerk nötig, hieß es./bz/DP/zb