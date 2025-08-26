Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore büßt am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Glencore gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 2,89 GBP.
Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 2,89 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 2,89 GBP. Bei 2,90 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.032.887 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 4,39 GBP erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 29,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,103 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,70 GBP an.
Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.2025
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
