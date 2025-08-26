Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 2,88 GBP.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 2,88 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 2,87 GBP. Bei 2,89 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 317.934 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,05 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,102 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,70 GBP.
Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59,83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu Glencore plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.07.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|27.02.2024
|Glencore Equal Weight
|Barclays Capital
|22.02.2024
|Glencore Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2020
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
