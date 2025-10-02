Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore verteuert sich am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,43 GBP.

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 09:07 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 3,45 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,44 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.054.114 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 21,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,103 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,138 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

