Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,42 GBP.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 11:49 Uhr 0,4 Prozent. Bei 3,45 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,45 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 4.573.643 Glencore-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 21,98 Prozent niedriger. Bei 2,05 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 67,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,104 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,71 GBP je Glencore-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,138 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
