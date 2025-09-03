DAX23.697 +0,4%ESt505.329 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,91 -0,7%Gold3.540 -0,5%
Aktienkurs aktuell

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Donnerstagvormittag ins Plus

04.09.25 09:25 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Glencore am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,88 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,30 EUR -0,02 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,88 GBP. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,88 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,86 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 583.640 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP. Mit einem Zuwachs von 52,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 28,70 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,102 USD belaufen. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,137 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Bildquellen: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
