Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Plus bei 2,99 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 2,99 GBP. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,00 GBP. Bei 2,87 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 18.104.911 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP an. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 47,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,102 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,70 GBP.
Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,137 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2020
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2019
|Glencore Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
