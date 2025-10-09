Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,58 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,58 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3,63 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,55 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 19.700.997 Glencore-Aktien.

Am 12.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,27 GBP an. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 19,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,104 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,71 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,142 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

