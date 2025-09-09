Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gibt am Mittwochmittag nach

Blick auf Glencore-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,3 Prozent auf 2,98 GBP ab.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 2,98 GBP. Die Glencore-Aktie sank bis auf 2,96 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 3,00 GBP. Bisher wurden via London 8.719.291 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 32,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,102 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,70 GBP aus.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2025 0,137 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

