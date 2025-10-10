DAX24.565 -0,2%Est505.623 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Aktie im Blick

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore wird am Mittag ausgebremst

10.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 3,55 GBP.

Glencore plc
4,07 EUR -0,06 EUR -1,43%
Die Glencore-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3,55 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,52 GBP nach. Bei 3,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.860.399 Glencore-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 4,27 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 20,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 73,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,105 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,144 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor einem Jahr verloren

So stuften die Analysten die Glencore-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
22.02.2024Glencore HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

