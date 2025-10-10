Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore wird am Mittag ausgebremst
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 3,55 GBP.
Die Glencore-Aktie musste um 11:49 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3,55 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,52 GBP nach. Bei 3,52 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.860.399 Glencore-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 4,27 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 20,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,05 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 73,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,105 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,144 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
