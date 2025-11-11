Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagnachmittag gesucht

Glencore im Fokus

Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,8 Prozent auf 3,69 GBP.

Um 15:53 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 3,69 GBP nach oben. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,65 GBP. Zuletzt wechselten 13.781.011 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 3,97 GBP erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 7,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 80,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,100 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,75 GBP an.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,83 Mrd. GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 24.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,159 USD je Aktie aus.

